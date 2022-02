L1 (J26) : Tout savoir sur Lyon - Lille

Après un match référence face à Nice, Lyon a été accroché sur la pelouse de Lens le week-end dernier. Mais la formation de Peter Bosz va plutôt bien dans ce début d'année, alors que c'est plus compliqué pour Lille. Les Dogues restent sur un triste nul contre Metz (0-0) et sur une défaite logique contre Chelsea en Ligue des champions (2-0).

Les stats à connaître

L'historique des confrontations entre les deux équipes est contre les Lyonnais, qui n'ont gagné aucune de leurs dix dernières rencontres face à Lille en Ligue 1 (5n, 5d), soit leur plus longue série de ce type contre une équipe actuellement en Ligue 1.



Lyon n'a pas enregistré deux clean sheets consécutifs à domicile en Ligue 1 depuis plus de deux ans.



Le total lillois de 36 points après 25 journées représente le plus mauvais résultat pour un champion de Ligue 1 en titre depuis Nantes en 2001/02.



Lille a pris des points lors de cinq de ses six derniers déplacements en championnat (3v, 2n), après n'avoir gagné qu'un seul des sept précédents (2n, 4d).



Lyon a encaissé plus de buts après la 75e minute que toute autre équipe de Ligue 1 (13).