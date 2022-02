L’affaire avait du plomb dans l’aile, mais Kylian Mbappé a pris son envol, et le Paris Saint-Germain avec lui. Alors qu’il restait sur une défaite face à Nantes lors de sa dernière sortie en championnat (3-1), le club parisien a très mal débuté la rencontre qui l’a opposé samedi à Saint-Étienne. Menés au score, les hommes de Mauricio Pochettino ont une énième fois pu compter sur leur prodige offensif pour réagir et finalement l’emporter avec la manière (3-1, 26e journée de Ligue 1).

Tout avait donc très mal débuté au Parc des Princes pour les locaux. Face à des Verts bien en place, les partenaires d’un Gianluigi Donnarumma titularisé aux dépens de Keylor Navas, ont encaissé un but inscrit par Denis Bouanga au quart d’heure de jeu (0-1, 16e). La réaction des Parisiens a été tardive, mais peu avant la pause, Lionel Messi a offert un caviar à un Kylian Mbappé qui ne s’est pas fait prier pour égaliser (1-1, 42e).

Mbappé rejoint Zlatan

Et pour doubler la mise à peine revenu des vestiaires, là encore sur une passe millimétrée de son compère argentin (2-1, 47e). L’occasion pour l’international tricolore de claquer son 156 buts sous les couleurs du PSG, de quoi faire aussi bien qu’un certain Zlatan Ibrahimovic. Désormais pleinement dans leur match, les hommes de Pochettino ont enchaîné avec un troisième but, œuvre cette fois de Danilo (3-1, 52e). L’occasion pour ce dernier de se racheter de son énorme bévue sur l’ouverture du score adverse.

Le score en restera là, mais Paris s’est procuré quelques autres occasions sans lendemain, dont un poteau de Neymar (79e) et deux opportunités pour Ange Di Maria (74e et 86e). Saint-Étienne n’a pas démérité, lui qui s’est également offert des balles de but (81e, 82e et 88e). Remplacé à la 83e minute sous des tonnerres d’acclamations et des « Kylian, Kylian » descendus des tribunes du Parc, Kylian Mbappé a pu savourer ce succès. Au classement, le PSG reste premier et l’ASSE seizième.