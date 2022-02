L1 (J25) : Reims et Brest dos à dos

Le stade de Reims recevait le stade Brestois 29 ce dimanche avec comme objectif de se rapprocher des Brestois au classement. Dans cette course au maintien, les locaux sont classés 14eme avec 27 points et les visiteurs sont positionnés 12eme avec 31 points. L' opération est bien partie pour les Rémois. Ces derniers ont ouvert le score en début de match. Sur un corner tiré par Alexis Flips, le défenseur belge Wout Faes a trompé de la tête Marco Bizot (1-0, 4eme). Quelques instants plus tard, le buteur de Reims Hugo Ekitike a manqué la balle de 2-0 sur un face à face. Son tir a touché le poteau droit du but de Marco Bizot (11eme).

Les regrets de Brest

Dans la foulée, l'attaquant Hugo Ekitike est sorti sur blessure. Il est touché à une cuisse. Ce fait de jeu a permis aux visiteurs de reprendre le contrôle du jeu. Les Brestois ont réussi à égaliser par le biais de leur recrue hivernale Martin Satriano. Il a ajusté le gardien de Reims dans la surface de réparation après une belle passe de Romain Del Castillo (1-1, 34eme). Au retour des vestiaires, les Brestois ont obtenu un penalty. Le premier buteur de la partie Wout Faes fauche l'attaquant de Brest Franck Honorat dans la surface de réparation de Reims. L' arbitre du match Hakim Ben El Hadj a désigné le point de penalty après l'intervention du VAR.



Une autre recrue brestoise Youcef Belaïli s'est lancée et a vu son penalty repoussé par le gardien de Reims Predrag Rajkovic (52eme). Dix minutes plus tard, les hommes de Michel Der Zakarian ont maintenu la pression avec une tête de Martin Satriano qui s'est écrasée sur la barre transversale du portier de Brest (61eme). Le temps fort de Brest s'est achevé juste avant le dernier quart d'heure de la rencontre avec un tir puissant de Hugo Magnetti à l'extérieur de la surface de réparation de Reims. Le ballon a heurté le poteau gauche (67eme). Les deux équipes ont par la suite neutralisé les dernières actions offensives. Comme au match aller, les deux formations se quittent sur un match nul avec le même score et grapillent des points précieux dans la course au maintien.