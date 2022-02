L1 (J24) : Tout savoir sur PSG - Rennes

Après une série de matches nuls, le PSG est reparti sur des bases élevées en championnat, se montrant plus convaincant dans le contenu. Le club francilien reste sur trois victoires de rang et est nettement en tête du classement. Rennes, de son côté, a remporté deux de ses trois derniers matches et occupe la 5e place à cinq points du podium.

Les stats à connaître

Toujours invaincu au Parc des Princes cette saison en Ligue 1 (10v, 1n), le PSG est prêt à accroître son avance de 13 points en tête du classement.



Le PSG a gardé ses cages inviolées lors de ses quatre dernières sorties à domicile en championnat.



Les Rennais ont perdu les six matches de championnat au cours desquels ils ont concédé l'ouverture du score cette saison.



Rennes a contribué à trois des 13 défaites que le PSG a subies à domicile en championnat sous l'ère qatarie, soit plus que toute autre équipe de Ligue 1.



Un seul des dix derniers face-à-face en Ligue 1 entre les deux équipes s'est soldé par un score nul et vierge à la mi-temps.