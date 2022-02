L1 (J24) : Tout savoir sur Montpellier - Lille

Montpellier a du mal ces dernières semaines, avec trois défaites concédées sur ses quatre dernier matches. Le club héraultais glisse au classement mais garde le top 5 à portée de fusil, avec deux petits points d'avance sur Lille, 11e avant cette journée. Le LOSC reste sur deux défaites dont une correction face à Paris (1-5), et n'a plus de temps à perdre. Le club nordiste a surtout de la confiance à gratter, à l'approche de son 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea.

Les stats à connaître

Les Montpelliérains ont perdu trois fois contre des clubs situés dans la moitié inférieure du classement avant cette journée.



Contre St-Étienne, Montpellier n'a pas réussi à s'imposer malgré le fait d'avoir marqué un but avant la mi-temps, ce qui s'est produit sept fois cette saison en Ligue 1.



L'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec a perdu quatre de ses cinq derniers déplacements (1n) à Montpellier en tant qu'entraîneur.



Montpellier a disputé 24 matches consécutifs de Ligue 1 sans faire de match nul 0-0, tandis que Lille n'en a enregistré qu'un seul dans le même temps.