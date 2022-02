L1 (J24) : Lens parvient à contenir Bordeaux

En menant rapidement 3-0 grâce à des buts de Kalimuendo, Kakuta et Fofana, Lens pensait avoir un match facile à gérer face à des Bordelais au fond du trou. Pourtant les Girondins ont eu une belle réaction d’orgueil, qui n’a toutefois pas suffi pour arracher un point malgré des buts d’Elis et de Hwang.

Lens démarre pied au plancher

Après un début de saison canon, Lens est rentré petit à petit dans le rang. Les Lensois sont calés au milieu du classement, sans toutefois avoir abandonné leur idée de jeu. La faute à une défense perméable qui encaisse plus de deux buts par match. La réception d’un Bordeaux moribond qui pointe à la dix-neuvième place du classement était l’occasion pour les joueurs de Franck Haise de repartir vers l’avant. Bordeaux qui est en pleine crise, après l’éviction de son coach Vladimir Petkovic après l’humiliation à Reims (5-0). En attendant l’arrivée de David Guion, c’est Jaroslav Plasil et André Monteiro qui étaient sur le banc. Le début de match ressemblait à un véritable cauchemar pour Bordeaux, qui encaissait un but rapidement.



Jonathan Clauss déboulait sur le côté droit avant de centrer. Le ballon mal dégagé revenait sur Gaël Kakuta, qui servait parfaitement Arnaud Kalimuendo dans la surface. L'ancien Parisien trompait Gaëtan Poussin d'une frappe croisée en douceur, dans le petit filet (1-0, 9eme). Les Bordelais, qui n’arrivaient pas à se montrer dangereux, encaissaient un deuxième but rapidement sur un penalty transformé par Gaël Kakuta (2-0, 21eme). Les Lensois continuaient leur harcèlement et creusaient l’écart quasiment dans la foulée, sur une belle frappe soudaine de l’extérieur du pied de Seko Fofana qui finissait en lucarne (3-0, 25eme). Gaétan Poussin évitait de peu la déroute en déviant une frappe d’Arnaud Kalimuendo (31eme).



On croyait alors vraiment que le match allait être très long pour des Girondins inoffensifs. Pourtant, sur la première occasion bordelaise, Alberth Elis redonnait espoir à son équipe en marquant d’une frappe puissante sous la barre (3-1, 32eme). Lens était tout proche de marquer un nouveau but sur une action digne de vidéo-gag : sur un dégagement de Gaétan Poussin, Kalimuendo contrait le ballon qui finissait juste au-dessus du but bordelais.

Hwang relance les Girondins

En seconde période, Bordeaux ne renonçait pas. Au contraire, les visiteurs tentaient de venir faire le pressing pour recoller au score et faire douter les Lensois, moins sereins. Et c’était mission accomplie lorsque le Coréen Hwang marquait d’une belle frappe en pivot (3-2, 52eme). Un but qui redonnait espoir aux Girondins. Les Bordelais se remettaient à y croire mais ils avaient beaucoup de mal à venir inquiéter Wuilker Farinez. Petit à petit, Lens revenait dans le coup autour d’un monstrueux Seko Fofana, qui était de tous les bons coups, mais Gaétan Poussin repoussait les tentatives nordistes que ce soit celle de Ganago (67eme) ou du capitaine lensois (91eme).



Sur l’ultime action du match, Bordeaux avait l’occasion d’arracher un point inespéré mais la défense lensoise faisait bloc pour dégager. Finalement, les Lensois renouaient avec la victoire (3-2) mais les Bordelais auront montré un mental à toute épreuve pour réussir à rester dans le match après avoir encaissé trois buts en moins de trente minutes. David Guion, qui va prendre le groupe en main dès demain, va certainement vouloir s’appuyer là-dessus pour aborder la fin de saison.



Bordeaux a glissé en position de lanterne rouge et va devoir réagir vite, à commencer par le prochain match contre Monaco. Pour Lens, cette victoire met fin à une mauvaise série, de quoi aborder la prochaine rencontre face à Lyon avec le plein de confiance. L’occasion aussi pour les joueurs de Franck Haise de se repositionner au classement, à seulement 2 pts de Rennes (5eme).