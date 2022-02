L1 (J23) : Tout savoir sur Marseille - Angers

Marseille a subi un gros coup d'arrêt sur la pelouse de Lyon mardi soit (2-1), en match à rejouer. Devant au score, le club phocéen a été renversé pour laisser son adversaire revenir à six points. Le club phocéen doit donc reprendre des points pour sécuriser sa place sur le podium. En face, Angers reste sur une défaite et veut retrouver la première partie de tableau. Le SCO, après quelques matches emballants en début de saison, ne parvient plus à produire un jeu aussi léché.

Les stats à connaître

Marseille a conservé un «clean sheet» dans 50% de ses matchs en Ligue 1, le record cette saison, ce qui lui a permis d'enregistrer son meilleur bilan défensif (BC: 18) à ce stade depuis 2010/11.Marseille n'est que 11e en termes de forme à domicile après avoir perdu des points lors de six de ses huit derniers matches de championnat au Vélodrome (2v, 4n, 2d).Angers n'a remporté qu'une seule de ses cinq dernières sorties en Ligue 1 (1n, 3d).Angers enregistre son plus faible nombre de défaites à l'extérieur à ce stade en première division depuis 1966/67, avec seulement deux revers.Le premier but a été marqué en moins de 20 minutes dans quatre des cinq dernières confrontations entre les deux équipes à Marseille.