L1 (J23) : Rennes à la relance

Bizot évite le K.O

Terrier met fin au suspense

Après une première période complètement maitrisée, Rennes a baissé physiquement pour laisser Brest revenir dans le coup mais les Brestois n’ont jamais vraiment réussi à se montrer dangereux. C’est donc logiquement que Rennes s’est imposé (2-0) grâce à des buts de Gaëtan Laborde et de Martin Terrier en toute fin de match.Brest abordait ce derby breton à Rennes avec le plein de confiance suite à sa victoire face à Lille lors de la dernière journée de championnat. Pour Rennes, il s’agissait de rester au contact des places européennes en profitant des retours de la CAN de Nayef Aguerd et d’Hamari Traoré. Un match qui s’annonçait ouvert avec deux équipes qui aiment le jeu et la première période était très plaisante avec des Rennais omniprésents. Après cinq minutes où les Brestois semblaient mieux entrés dans le match, le reste était à sens unique grâce à un jeu collectif bien huilé des Rennais. Martin Terrier se heurtait à Marco Bizot une première fois (12eme) avant de le battre (15eme mais son but était logiquement refusé pour hors-jeu.L’ouverture du score arrivait très vite derrière sur une belle action collective avec Gaëtan Laborde au départ sur le côté gauche. Son centre trouvait Lovro Majer qui, d’une passe magique, lui remettait. L’ancien Montpelliérain marquait d’une belle tête à bout portant (1-0, 19eme). Brest subissait alors les assauts rennais sans réussir à ressortir le ballon et si les Brestois n’encaissaient pas un autre but, ils pouvaient dire merci à leur gardien Marco Bizot. Très chaud, il repoussait les tentatives de Gaétan Laborde (36eme et 39eme) de belle manière avant d’être sauvé par son poteau sur une frappe enroulée de Martin Terrier (41eme). Les deux équipes regagnaient donc les vestiaires avec un seul petit but d’écart. Un score plutôt flatteur pour Brest.La seconde période semblait repartir avec le même scénario, même si les Rennais, toujours très à l’aise collectivement, se montraient moins dangereux. Trop brouillons et pas assez incisifs devant, les Brestois ne parvenaient pas à venir inquiéter Dogan Alemdar. Le jeu était plus équilibré mais on sentait bien que Rennes était plus tranchant offensivement, d’autant que Bruno Génésio décidait de faire entrer du sang neuf avec Sulemana et Guirassy (79eme) pour mettre la pression en fin de match.Coaching gagnant avec Serhou Guirassy, qui était tout proche de marquer mais se heurtait une nouvelle fois à un très bon Marco Bizot, qui jaillissait bien dans ses pieds pour gagner son duel. C’est finalement Martin Terrier qui allait mettre fin au suspense en toute fin de match. Sur un corner de Sulemana, Loic Badé prolongeait ainsi de la tête pour Terrier, qui marquait lui aussi de la tête malgré l’intervention de Bizot (2-0, 89eme). Avec cette victoire, Rennes va aborder avec le plein de confiance le prochain match contre le PSG pour continuer à croire à une qualification européenne. Pour Brest, bien calé dans le ventre mou du classement, il faudra prendre des points face à Troyes pour éviter de se faire peur.