L1 (J2) : Tout savoir sur Nice-Strasbourg

Vers un premier succès dans cette saison de Ligue 1 pour Nice ou Strasbourg ? Lors de la 1ère journée du championnat de France version 2022-2023, aucune des deux équipes n'a su empocher les trois points de la victoire. Le club azuréen a été tenu en échec par Toulouse au Stadium (1-1) tandis que la formation de Julien Stéphan a cédé face à Monaco sur la pelouse de la Meineau (1-2). La saison passée, Strasbourg avait largement dominé Nice à l'Allianz Riviera (0-3).

Les stats à connaître :

Nice n’a gagné que 2 de ses 9 matches contre Strasbourg en Ligue 1 depuis la remontée du RCSA en 2017/18 (2 nuls, 5 défaites), c’était le 3 mars 2019 (1-0) et le 29 août 2020 (2-0).



Nice a perdu 3 de ses 4 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (1 victoire), autant que lors des 23 précédentes (14 victoires, 6 nuls).



Strasbourg a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-4 à Marseille lors de la dernière journée la saison passée et 1-2 en ouverture contre Monaco), une 1re depuis les 2 premiers matches de Julien Stéphan avec Strasbourg en août 2021 (2 également). Le Racing n’a plus perdu 3 matches de suite en L1 depuis novembre 2020 (3).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (5 victoires, 1 nul), mais c’était le dernier en date, contre Lille en mai dernier (1-3).



Strasbourg n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), c’était à Brest le 7 mai (1-0).



Kasper Schmeichel pourrait jouer son 1er match avec Nice après 276 matches de Premier League dans les cages de Leicester. Depuis 2014/15 et son retour dans l’élite, seuls Lukasz Fabianski (285) et David de Gea (284) ont plus joué que le portier danois en PL.