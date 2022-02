Valentin Rongier (milieu de terrain de l'OM, au micro de Prime vidéo) :(…) On travaille sérieusement depuis le début de la saison, il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait. Et le fait d’avoir joué samedi n’est pas une excuse."Xherdan Shaqiri (attaquant de l'OL, au micro de Prime Vidéo) : "C’est incroyable ce que l’équipe a fait aujourd’hui. Il y avait beaucoup d’absents mais je suis très fier de ceux qui étaient là. Je suis heureux de cette performance, de quand on joue comme ça.Mon but ? Pour être honnête, même moi j’ai été surpris de marquer de la tête."Pau Lopez (gardien de l'OM, au micro de Prime Vidéo) : "Je crois qu'on a vu deux Marseille ce soir. Un dans la première période, puis un autre qui a défendu. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est compliqué contre des joueurs de ce niveau. Il faut apprendre de ce match.Avec des joueurs de ce niveau en face, il faut faire attention."Jorge Sampaoli (entraîneur de l'OM, au micro de Prime Vidéo) :. On s'est créé des occasions, et je suis triste qu'on ait terminé comme ça... Le changement de visage? Je pense que nous n'avons pas bien joué la deuxième mi-temps, l'OL a fait mieux. Ce que j'ai dit aux joueurs? Qu'il faut bien préparer le match contre Angers vendredi."Peter Bosz (entraîneur de l'OL, au micro de Prime Vidéo) : "Je pense qu'on a bien joué en deuxième mi-temps, même avant que Moussa ne rentre. En première période on n'a pas vraiment mis de pressing à l'OM, on l'a fait en deuxième, et avec l'entrée d'un vrai attaquant comme Moussa, c'est encore mieux.(positif au Covid-19),. Je n'ai pas commencé avec lui car il ne s'est pas entrainé avec le groupe hier. Il était sur le banc, prêt à aider l'équipe."