L1 (J1) : Tout savoir sur Rennes-Lorient

Après avoir échoué à seulement 3 petits points du podium la saison passée, Rennes entame la saison avec un derby contre Lorient, 16ème du dernier exercice de Ligue 1. Le Roazhon Park devrait afficher une grosse affluence, surtout pour un match se déroulant au début du mois d’août.

Les stats à connaître :

Rennes a toujours marqué lors de ses 15 réceptions de Lorient en Ligue 1 (27 buts), soit l’adversaire qu’il a le plus accueilli dans l’élite en marquant à chaque fois derrière Angers (25).



Lorient a marqué 12 points en déplacement en Ligue 1 la saison passée (2 victoires, 6 nuls, 11 défaites), total le plus faible.



Recordman de matchs en Ligue 1 avec Marseille (469), le nouveau portier de Rennes Steve Mandanda va connaître son 2ème club dans l’élite. Lorient (5-3 au Vélodrome le 24 avril 2015) et Rennes (5-2 au Vélodrome le 18 mars 2016) sont 2 des 4 clubs qui sont parvenus à marquer au moins 5 buts contre lui lors d’un même match de L1, en compagnie de Monaco et Lyon.



Bruno Génésio va officier pour la 50ème fois sur le banc de Rennes en Ligue 1 (26 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 101 buts pour, 49 contre). Il affiche 1,76 point par match en moyenne dans l’élite, soit le meilleur bilan pour un entraineur des Rouge et Noir dans l’histoire.



Régis Le Bris va découvrir la Ligue 1 en tant qu’entraineur après 7 saisons en charge de la réserve de Lorient. Le nouveau coach merlu a effectué l’intégralité de sa carrière de joueur en Ligue 1 du côté de son adversaire du jour, Rennes (32 matchs).