Julien Stéphan, des records et une démission

Quand Julien Stéphan a pris la succession de Sabri Lamouchi en décembre 2018, Rennes occupait la 13eme place du classement de Ligue 1. Ce lundi, quand l'entraîneur rennais a présenté sa démission, le club breton pointe au neuvième rang. Pour sa première expérience sur un banc professionnel, il a réussi des miracles. C'est cette réussite et les ambitions nouvelles qui l'accompagnaient qui auront finalement eu raison de lui. Pour la première fois depuis sa nomination, les Rennais se préparaient à vivre une fin de saison sans grand frisson. Sept matchs consécutifs sans victoire, une élimination précoce en Coupe de France et l'absence de printemps européen : ces dernières semaines, l'équipe de Julien Stéphan ne se ressemblait plus. Et c'est pour cette raison qu'il a finalement décidé de partir de lui-même. En 110 matchs, le quadragénaire aura quand même eu le temps d'écrire l'histoire du club breton.

Des débuts réussis et des folles épopées pour commencer



Au Roazhon Park, on n'a jamais autant vibré que pendant le mandat de Julien Stéphan. Dès son intronisation, il a battu des records de réussite. Son premier mois était tout simplement incroyable : six victoires, 14 buts marqués et 3 encaissés en six matchs. C'était une entrée en matière inédite pour un entraîneur du Stade Rennais. Si la saison de Ligue 1 avait été achevée à une anonyme dixième place, c'est parce que sur les autres tableaux, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud réalisaient des miracles : un huitième de finale de Ligue Europa historique face à Arsenal après avoir fait tomber le Betis Séville (3-3, 1-3) et un succès en Coupe de France. En finale, Rennes est parvenu à battre le PSG pour s'offrir son premier trophée depuis 1971 (2-2, 6 tab à 5).

La Ligue des Champions avant de partir



Cette première saison riche en satisfaction en a appelé une deuxième encore meilleure. Malgré une élimination précoce de la Ligue Europa dès la phase de poules et une épopée en Coupe de France qui s'est terminée aux portes de la finale, Rennes a connu le meilleur classement de son histoire à l'issue d'une saison tronquée par le Covid-19. Quand la Ligue 1 a été suspendue, les hommes de Julien Stéphan occupaient la troisième place. Pour la première fois en 88 ans d'histoire, le club breton terminait sur le podium du championnat de France. Cet accomplissement a été accompagné par une qualification inédite pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Une expérience dont les supporters n'ont pu profiter que par procuration. Dans les stades à huis clos, le Stade Rennais a perdu de son allant et n'a pas réussi à rester dans les standards dont il avait pris l'habitude. Face à ce constat, Julien Stéphan a préféré se retirer non sans laisser le club à une meilleure place que celle dans laquelle il l'avait trouvé.