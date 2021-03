Le faux-pas contre l’OGC Nice, concédé vendredi dernier (1-2), a été celui de trop. Julien Stéphan a abandonné son poste d’entraineur du Stade Rennais. Selon L’Equipe, le technicien de 40 ans a présenté sa démission à ses dirigeants et ces derniers l’ont acceptée. L’officialisation de la rupture devrait intervenir ce lundi.

Rennes occupe actuellement la 9e place au classement de Ligue 1. Le club breton visait bien plus haut pour cet exercice et surtout il ne se voyait pas enchainer les déboires et les prestations ratées comme il le fait en ce moment. Clément Grenier et ses coéquipiers restent sur quatre défaites consécutives (toutes compétitions confondues) et cela fait sept matches qu’ils n’ont plus connu la victoire. Un bilan négatif auquel s’ajoute une élimination précoce en Ligue des Champions. Face à ce piètre tableau, Stéphan a donc choisi de prendre ses responsabilités.

Un bilan global positif mais…

Stéphan était à Rennes depuis presque une décennie. Avant de coacher l’équipe première, il s’était occupé des U19 et de la Réserve, participant à l’éclosion de plusieurs jeunes formés au club. Nommé coach en 2018 à la place de Sabri Lamouchi, il avait réussi à redonner des couleurs au SRFC. Avec lui, les Rouge et Noir ont conquis leur premier trophée depuis 48 ans (la Coupe de France), et ont aussi obtenu une première présence en C1. Mais, ces accomplissements font déjà partie du passé.

Nicolas Holveck, le président, et Florian Maurice, le directeur sportif, vont devoir se trouver un nouvel entraineur pour terminer la saison. Œuvrer dans l’urgence n’est jamais facile, mais la direction rennaise commence à avoir l’habitude de remodeler son staff technique en plein milieu d’une campagne. Depuis 2016, et le passage de Philippe Montanier, il y a eu cinq techniciens « épuisés » du côté du Roazhon Park. En attendant le remplaçant de Stéphan, c’est Philippe Bizeul qui assurera l’intérim et ce dès l’entrainement de ce lundi matin.

[COMMUNIQUÉ]



Le Stade Rennais F.C. a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces 9 années passées au sein des « Rouge et Noir » et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 1, 2021

