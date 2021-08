Aussitôt arrivé, aussitôt mis dans le bain. Alors qu’il a débarqué lundi soir en Principauté, Jean Lucas était déjà titularisé, vendredi, lors de l’entrée en lice de Monaco en Ligue 1, face à Monaco (1-1). Des débuts réussis pour le Brésilien, qui a apporté toute son énergie au pressing en se montrant très efficace à la récupération du ballon, avec neuf ballons récupérés et 16 duels gagnés. « Jean Lucas a réalisé un très bon match, dans la lignée de sa pré-saison avec Lyon », a noté Niko Kovac après le match, alors que son joueur s’est également montré précieux dans la construction du jeu, avec quelques ballons finement distillés. Une première prometteuse pour l’ancien joueur de l’OL, qui sera un nouvel atout dans l’éventail du coach monégasque.

Barré à l'OL

Arrivé contre 12 millions d’euros (plus un intéressement de 15% sur une éventuelle future vente), le Brésilien débarque avec une grosse envie de bien faire, lui qui n’aura jamais réussi à pleinement s’imposer dans l’effectif rhodanien. « L’Olympique Lyonnais, pourvu de nombreux milieux de terrain actuellement dans son effectif, a accédé à la demande de Jean Lucas dont le départ libère ainsi une place d’extra-communautaire dans le groupe dirigé cette saison par Peter Bosz », glisse d’ailleurs l’OL, pour expliquer sa décision de libérer un joueur déjà prêté à Brest sur la deuxième partie de saison.

> Monaco se facilite la tâche à Prague <

"Un milieu de terrain moderne"

De son côté, l’ASM étoffe un peu plus son effectif, qui devra jouer sur plusieurs tableaux cette saisons. « Jean est un milieu de terrain moderne doté de qualités techniques qui lui permettent d’occuper différents rôles dans l’entrejeu. Nous sommes convaincus que cette capacité à jouer à plusieurs postes sera un atout pour le club, glisse Paul Mitchell, le directeur sportif monégasque, sur le site du club. A 23 ans, il a l’expérience de deux très grands clubs brésiliens (Flamengo et Santos, ndlr) et connait le championnat de France et ses exigences pour y avoir évolué lors des deux dernières saisons. Sa polyvalence et son profil vont permettre à Niko de bénéficier d’un nouvel atout fort au milieu de terrain. » Au coach de désormais trouver les bonnes formules pour performer sur la durée…