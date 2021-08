C'est fait ! Jean Lucas rejoint Monaco. Le club princier et l'Olympique lyonnais ont confirmé la nouvelle ce lundi soir. Le joueur de 23 ans a signé pour cinq ans avec son nouveau club, soit jusqu'en juin 2026. Il avait été prêté à Brest en janvier dernier et avait assez peu joué avec Lyon. Un nouveau défi s'offre à lui, désormais.

Un transfert à 12M€

"L’Olympique lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain Jean Lucas à Monaco pour un montant de 12 M€, dont 1M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future", peut on ainsi lire sur le communiqué officiel de l'OL. "Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, un des plus grands clubs du Championnat de France, a confié pour sa part le joueur sur le site de l'AS Monaco. Le club a réussi une très belle saison et va lutter pour participer à la phase de groupe de Ligue des Champions. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de contribuer à cette dynamique. M’engager ici, dans ce projet, est une très bonne opportunité pour moi, pour continuer à franchir des étapes. Je tiens à remercier le club pour la confiance accordée, j’ai hâte de montrer toute ma détermination sous mes nouvelles couleurs."