Coupet, une expérience lyonnaise au service de Dijon

En restructurant son staff, Dijon a réalisé un des coups les plus étonnants du mercato estival : la nomination de Grégory Coupet comme entraîneur des gardiens. L'emblématique portier lyonnais a rejoint le DFCO où Peguy Luyindula, son ancien coéquipier, a été nommé directeur sportif. Un mouvement inattendu qui signifie la fin de l'aventure lyonnaise de l'ancien international français. Enfin presque. Pour le premier déplacement des Bourguignons cette saison, le natif du Puy-en-Velay va revenir sur la terre de ses exploits et de ses débuts dans un rôle d'entraîneur des gardiens. Le portier qui a pris sa retraite en 2011 ne découvre pas le métier cet été. Les deux dernières saisons, il accompagnait Anthony Lopes chez les Gones.

Le poste de gardien, le point fort de Dijon



Septuple champion de France avec l'OL, le gardien qui a aussi évolué à Saint-Etienne, l'Atlético Madrid et le PSG a tourné la page lyonnaise et met désormais sa longue expérience au service du collectif dijonnais. Sous ses ordres, deux gardiens internationaux peuvent espérer progresser pour franchir un nouveau cap : Alfred Gomis et Alex Rúnarsson. « J'ai deux excellents gardiens, et je dirais même quatre avec Lévi Ntumba et Thomas Roche, qui sont derrière. Je me sers beaucoup de Gomis et Rúnarsson, qui ont de l'expérience et beaucoup de qualités techniques. Je me sers d'eux comme exemple, ça les valorise aussi beaucoup. On a fait deux mois de préparation avec une ambiance de travail merveilleuse », disait le quadragénaire à leur sujet au micro de France Bleu Bourgogne en début de semaine.

Grégory Coupet, un médiateur entre deux gardiens ambitieux ?

Numéro 1 après une saison 2019-2020 gâchée par une blessure au genou, le Sénégalais est mis en concurrence avec son homologue islandais qui était titulaire à son arrivée en France en 2018. Pour gérer cette situation peu évidente, le nouvel entraîneur des gardiens pourrait donner de précieux conseils.Il pourrait aussi les convaincre de rester malgré les sollicitations pour l'un et le rôle de doublure pour l'autre. Olivier Delcourt a avoué à France 3 qu'il comptait sur cette nomination pour convaincre Alfred Gomis de rester. En gardant deux gardiens de qualité et en leur permettant de progresser, Dijon pourra compter sur une assise défensive très intéressante. La restructuration du staff et le recrutement d'un entraîneur des gardiens du niveau de Grégory Coupet pourraient alors apporter une vraie plus-value à la saison du DFCO.