C'est un derby breton qui ouvrait le bal de ces huitièmes de finale de Coupe de France. Le FC Nantes a pris le dessus sur son voisin brestois pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition doyenne, au terme d'une soirée finalement assez tranquille. Un succès qui porte la signature de Ludovic Blas. Auteur d'un doublé à des moments clés, l'ancien Guingampais a encore prouvé qu'il était bien le facteur X de cette équipe.

Blas, décisif et indispensable

C'est lui qui a débloqué la situation d'une frappe croisée du gauche en première période (1-0, 25e). C'est lui, encore, qui a mis Nantes à l'abri avec un tir plus lointain après le repos (2-0, 53e). Avant et après cela, Nantes a plutôt bien géré son affaire. Kolo Muani aurait pu placer les Canaris sur les bons rails dès le début de match - sans réussite (16e). Les Brestois ont fait passer un seul frisson dans la défense nantais par Honorat (25e). Un sursaut insuffisant, dans une rencontre bien gérée par la bande à Kombouaré.