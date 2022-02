Coupe de France : Monaco s'impose contre Amiens et verra les demi-finales

Le jeune Akliouche a brillé

1991, avec notamment deux finales perdues en 2010 et 2021, le club princier peut penser à la suite, étant le premier demi-finaliste de l'édition 2021-2022 du tournoi.

. Après avoir éliminé Lens en huitièmes (2-4), le club princier avait, sur le papier, une opposition moins relevée contre Amiens, 14ème de Ligue 2. Avec une équipe remaniée et les présences notables de Wissam Ben Yedder ou encore Sofiane Diop sur le banc de touche au coup d'envoi, l'actuel 7ème de Ligue 1 a rapidement ouvert le score grâce à une reprise d'Aurélien Tchouaméni (5ème). Dans un match ouvert, les débats ont été équilibrés et Amiens a bien cru revenir au score lors de la 25ème minute mais le but d'Akolo, qui avait su tromper Manonne d'un joli piqué, a été refusé pour un hors-jeu.Devant au score à la pause, Monaco a été bousculé par les visiteurs dès le retour des vestiaires avec les opportunités de Bamba (48ème) et Badji (50ème). Toutefois, l'ASM a su se montrer clinique quelques minutes plus tard. Profitant du bon travail du jeune Maghnes Akliouche - qui s'est joué de deux adversaires - Kevin Volland a inscrit le but du break en étant seul aux six mètres (54ème). Pour sa première titularisation, Akliouche (19 ans), très percutant, a su séduire avant d'être remplacé par Sofiane Diop à la 73ème minute de jeu. Bien en place avec un avantage au score assez large pour s'éviter une mauvaise surprise, Monaco n'a pas eu à s'employer afin de conserver son avance et est parvenu à se qualifier en demi-finale de la compétition.