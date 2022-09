Seko Fofana de retour. Le milieu de terrain du RC Lens fait partie de la liste dévoilée ce jeudi par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Jean-Louis Gasset pour affronter le Togo et la Guinée, ce mois-ci en matchs amicaux. L'ancien de l'Udinese s'était mis à l'écart de la sélection depuis l'été 2021, ratant au passage la CAN au Cameroun cette année, avant d'annoncer qu'il était prêt à revenir.

Des nouveaux et des cadres

Le technicien français appelle aussi pour la première fois Abakar Sylla, auteur de prestations remarquées avec le FC Bruges. Buteur de l'AS Saint-Etienne en ce début de saison, Jean-Philippe Krasso intègre lui aussi la liste, tout comme Wilfried Kanga, l'ancien Angevin aujourd'hui au Hertha Berlin et les gardiens Ayayi Folly (ASEC Mimosas) et Issa Fofana (Al-Hilal).



Tous les cadres sont là avec Serge Aurier qui vient de retrouver un club du côté de Nottingham Forest, Max Alain Gradel ou encore Franck Kessié et Jean-Michael Seri. A noter également le retour de Jean-Philippe Gbamin, prêté cet été à Trabzonspor par Everton.



La Côte d'Ivoire affronte le Togo le 24 septembre à Rouen avant de défier la Guinée le 27 septembre à Amiens.