Christophe Pélissier va quitter Lorient

Arrivé à l'été 2019, le "sorcier" Pélissier, spécialiste des montées, a rempli sa mission puisque le club a retrouvé la Ligue 1 en 2020. Mais les Merlus ont peiné à s'y maintenir ces deux dernières saisons. Alors que l'entraîneur, sous contrat jusqu'en 2024, souhaitait rester et semblait avoir été confirmé fin mai, Féry avait semé le trouble juste après avec un communiqué réclamant "une prochaine saison plus sereine et plus performante". Les deux dernières saisons ont en effet été éprouvantes. Au fond du trou début janvier 2021, les Merlus ont accroché l'an dernier la 16e place et le maintien grâce à un rebond spectaculaire lors des matches à domicile de la phase retour. Cette saison, Lorient a surnagé, régulièrement en panne d'inspiration, et n'a dû son salut qu'à la méforme de ses concurrents directs. Encore une fois 16e, les Merlus ont terminé pire attaque du championnat avec 35 buts (contre 50 l'an dernier), à égalité avec Metz.

A plusieurs reprises au cours des deux saisons, Féry est monté au créneau pour soutenir Pélissier, mais alors que l'entraîneur s'est plaint pendant la saison de la qualité et de la quantité de son effectif, le président a tenu à rappeler que le club disposait du 12e budget de L1 et avait investi 37 millions d'euros en transferts depuis deux ans. Désormais, la décision de Féry est prise, il reste seulement à négocier le montant des indemnités de départ de Pélissier et de ses proches collaborateurs. A sa place, Lorient s'apprête à nommer Régis Le Bris, 46 ans, qui vient de valider son brevet d'entraîneur professionnel (BEPF).

Cet ancien défenseur latéral formé à Rennes a évolué deux ans en L1 à Rennes puis trois en L2 à Laval avant de passer à la formation. Après huit ans à Rennes, il est depuis 2012 responsable du centre de formation des Merlus et depuis 2015 entraîneur de l'équipe réserve. Amateur d'un jeu attrayant, il a porté l'équipe jusqu'aux portes du National, puisqu'elle a terminé 2e de son groupe de N2 cette saison, le meilleur classement parmi les réserves de L1.