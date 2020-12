Cette fois, la pression est sur Paris

Comme en 2018-2019, ce Lille-PSG de la phase aller met aux prises le leader de la Ligue 1 et son premier poursuivant. Il y a deux ans, le club de la capitale avait déjà une belle avance avant de recevoir le LOSC à la 12eme journée. Cette fois, le club nordiste est en tête du classement à l'entame de la 16eme journée du championnat avec une unité de plus que Paris. Cette inversion des rôles pourrait changer beaucoup de choses. Là où les Dogues n'avaient rivalisé qu'en fin de match avec l'énergie du désespoir, ils ont cette fois toutes les cartes en main pour réaliser une excellente opération. Et les champions de France en titre vont devoir s'adapter à cette situation pour ne pas terminer cette semaine décisive à trois matchs avec deux revers.

« Nous sommes fatigués »

Battus le week-end dernier par Lyon, les coéquipiers de Marquinhos ont besoin de hausser leur niveau pour s'imposer. Ils vont devoir se livrer mais aussi mesurer leurs prises de risque. S'il y a la nécessité de s'imposer, Paris a surtout l'obligation de ne pas perdre. Un véritable paradoxe que les hommes de Thomas Tuchel vont devoir accepter et appréhender pour ne pas se faire surprendre. Habitué à être chassé, le PSG doit désormais adopter des réflexes de chasseur. Pas une mince affaire. Comme en Ligue des Champions ces dernières semaines, Paris est une nouvelle fois soumis à une obligation de résultat. Un contexte qui transcende le club de la capitale ces derniers temps. Mais qui peut aussi user. En conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas hésité à parler de la fatigue mentale de ses joueurs. « Nous sommes fatigués physiquement et mentalement et ça donne à nos adversaires des possibilités de lutter avec nous. On a beaucoup de blessures, beaucoup d'absents, c'est la situation. On peut sentir que nous sommes fatigués mentalement. Ce n'est pas une excuse, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on a perdu plus de points que d'habitude. On doit s'adapter à cette situation et l'accepter. Maintenant on doit jouer à Lille, et c'est toujours un gros défi. »

Des absences qui pourraient couter cher au PSG

Cette succession de challenges laissent des traces dans le groupe parisien. La dynamique est en faveur de Lillois qui ne savent presque plus perdre. Par rapport aux années précédentes, l'euphorie a changé de camp et elle offre à une équipe lilloise séduisante l'opportunité de prendre quatre points d'avance sur le PSG. Une belle opération qui ne sera pas définitive. La course au titre ne va pas se jouer ce dimanche à Villeneuve d'Ascq. Les Lillois n'ont donc pas une énorme pression mais une vraie belle occasion d'envoyer un message à la concurrence. Pour y parvenir, le LOSC peut compter sur presque toutes ses forces en présence. Seule l'absence de Renato Sanches risque de faire mal. Mais Christophe Galtier possède d'autres alternatives. Une vraie chance quand dans le même temps, Paris doit bricoler et solliciter des jeunes pour pallier les absences. Ce dimanche, Thomas Tuchel va devoir faire sans Neymar et peut-être sans Kylian Mbappé, les deux buteurs du match d'octobre 2018, quand le PSG encore souverain repoussaient sans trop s'employer les ambitions d'un Lille en reconstruction. Depuis les choses ont bien changé.