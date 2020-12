Tout savoir sur Lille - PSG

Le LOSC ne compte pas lâcher sa place de leader et l'a encore prouvé en milieu de semaine. Désormais, les Dogues ont l'occasion de prouver pour de bons qu'ils sont candidats au titre. Après sa défaite contre Lyon dimanche dernier, le PSG s'est relevé contre Lorient, mais une nouvelle contre-performance contre une équipe du haut de tableau ferait tâche. Le club francilien compte une longueur de retard sur les Nordistes.





Les stats à connaître (avec Opta)

C'est la 1re fois que le leader de Ligue 1 joue à domicile face à son dauphin depuis le 2 novembre 2018. A l'époque, le match opposait… Paris à Lille, pour une victoire 2-1 des Parisiens au Parc des Princes.



Lille s’est incliné à 18 reprises contre Paris en Ligue 1 au 21e siècle, il ne fait pire que face à Marseille (19) sur la période. Les Dogues n’ont remporté qu’un seul de leurs 16 derniers matches contre le PSG dans l’élite (3 nuls, 12 défaites), c’était le 14 avril 2019 (5-1).



Lille a perdu 6 de ses 8 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après être resté invaincu lors de chacune de ses 12 précédentes (8 victoires, 4 nuls). Les Dogues sont restés muets lors de 4 de leurs 5 derniers matches à domicile contre le PSG dans l’élite, soit autant que lors de leurs 15 précédents.



Lille affiche 32 points après 15 rencontres en Ligue 1 2020/21 – il n’a fait mieux que 2 fois dans son histoire à ce stade de la compétition, en 2013/14 (33) et en 1949/50 (36, considérant 3 points pour une victoire). Les Dogues restent sur 3 succès dans l’élite, meilleure série en cours.



Paris a perdu 2 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), soit autant que lors de ses 25 précédents (21 victoires, 2 nuls).



Lille est resté invaincu lors de ses 8 premiers matches à domicile lors de chacune des 3 dernières saisons de Ligue 1, seuls la Juventus et Liverpool font aussi bien dans les 5 grands championnats européens.



Paris a perdu 2 de ses 7 déplacements en Ligue 1 2020/21 (5 victoires), mais n’a compté 3 défaites après ses 8 premiers matches à l’extérieur d’une saison dans l’élite qu’une fois lors des 11 dernières saisons, c’était en 2016/17 (3).



Lille a gardé sa cage inviolée à 13 reprises à domicile en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, seul l’Atlético de Madrid (15) fait mieux dans les 5 grands championnats européens sur la période.



Jonathan Ikoné a délivré 2 passes décisives lors d’un même match de Ligue 1 une seule fois, c’était contre … Paris le 14 avril 2019. Le joueur de Lille est impliqué sur 3 buts lors de ses 4 derniers matches dans l’élite (1 but, 2 passes décisives), soit autant que lors de ses 17 précédents (1 réalisation 2 assists).



Kylian Mbappé a délivré 6 passes décisives contre Lille en Ligue 1, au moins le double par rapport à tout autre adversaire. L’attaquant de Paris n’a pas été décisif lors de ses 2 derniers matches contre les Dogues dans l’élite, après avoir été impliqué dans au moins 1 but lors de chacun de ses 5 premiers (2 buts, 6 assists).