Bosz est le nouvel entraîneur de l'OL !

L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. L'Olympique Lyonnais vient d'officialiser ce vendredi l'arrivée de Peter Bosz sur son banc. Comme pressenti, le technicien néerlandais, passé par l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, s'est engagé avec l'OL pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Peter Bosz parle le français



"Agé de 57 ans, Peter Bosz parle le français depuis une expérience au Sporting club de Toulon pour lequel il a joué pendant 3 saisons entre 1988 et 1991. (...) Priorité de Juninho, Peter Bosz a dirigé plus de 400 matches en tant qu’entraîneur et a régulièrement démontré, lors de ses diverses expériences en club, ses facultés à pouvoir s’appuyer activement sur les jeunes joueurs qu’il avait à sa disposition", précise le club rhodanien dans son communiqué.



"Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Juninho et Peter Bosz tiendront une conférence de presse ce dimanche 30 mai à 10h00 pour préciser les contours de cette nouvelle organisation technique", ajoute l'OL. Bosz prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, à la reprise du groupe professionnel.