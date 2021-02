Aulas énonce le verdict pour Garcia

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas avait convoqué la presse pour présenter le bilan financier de son Olympique Lyonnais. Après avoir évoqué une situation très compliquée du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 et les conséquences économiques qui en ont découlé, le président de l'OL a accepté de répondre à une question concernant l'avenir de Rudi Garcia.

En fin de contrat avec Lyon en juin 2021, l'entraîneur des Gones était plus ou moins certain de quitter les abords du Groupama Stadium au terme de son engagement. Depuis quelques semaines pourtant, la tendance avait semblé changer et les rumeurs d'une possible prolongation s'était fait jour. Jean-Michel Aulas est d'ailleurs allé dans ce sens : "Le staff reste en place jusqu'à la fin du mois de juin et jusqu'au terme de la saison. Mais il est possible qu'il soit renouvelé".

Ça sent bon pour Garcia

Un son de cloche qui s'affine et qui sent bon le mariage renouvelé pour Rudi Garcia. J.-M.A a cependant précisé : "J'ai toujours dit que l'on discuterait à la fin de l'année pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur." Il y a dix jours, le dirigeant lyonnais avait déjà laissé entendre que son entraîneur pourrait être prolongé. A moins d'une fin de saison catastrophique, Rudi Garcia conserve toutes ses chances de demeurer le coach de l'OL un peu plus longtemps.

https://dai.ly/x7zde0w