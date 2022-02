ASSE - Dupraz : "Nous avons notre sort dans nos pieds"

"Il y a un écart certain, qu'il va falloir combler"



🎙 @CoachDupraz avant #ASSEMHSC : "J'ai désormais beaucoup de choix, même si j'espère en avoir plus encore dans quelques jours. Il y a un écart certain à combler mais avec toutes les cartes en main, nous avons notre sort dans nos pieds."

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 3, 2022

L'AS Saint-Étienne reçoit Montpellier avec l'objectif d'enchaîner un possible second succès consécutif en Ligue 1 après celui à Angers (0-1), mais également d'oublier la douloureuse élimination en Coupe de France face à Bergerac (1-0). "Je n’ai pas su trouver la solution contre Bergerac. La déconvenue a été grande, nous n’avons aucune excuse et la responsabilité m'est entière.a avoué sans ambage Pascal Dupraz, ce jeudi en conférence avant l'opposition contre le sixième du Championnat de France.Avec les renforts d'Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli ou encore Falaye Sacko, sans oublier les arrivées, plus tôt lors du mercato hivernal, de Paul Bernardoni et Sada Thioub, la lanterne rouge de Ligue 1 (15 points) a obtenu ce qu'elle cherchait selon son entraîneur : de l'expérience.À ce moment-là de l’année, ce n'était pas évident de recruter là où nous voulions le faire", a glissé Dupraz, qui a remporté son premier match en Ligue 1 face à Angers depuis son arrivée dans le Forez.Alors que son équipe aura la possibilité de céder sa place de lanterne rouge à Lorient de façon provisoire en cas de succès contre Montpellier, Dupraz a souligné que son équipe avait de quoi créer quelque chose. "Il y a un écart certain, qu’il va falloir combler, mais avec toutes les cartes en main, nous avons notre sort dans nos pieds., s'est-il félicité.