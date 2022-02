AS Monaco - Clement : "Toutes les compétitions sont importantes"

"Une possibilité d'écrire une page de l'histoire du club"



Après le succès de Monaco face à Lyon vendredi soir en Ligue 1 (2-0), le club princier doit enchaîner avec la Coupe de France et le quart de finale prévu contre Amiens, mardi soir à Louis-II (21 heures). En conférence de presse, Philippe Clement a appelé ses joueurs à continuer sur le même rythme que celui imprimé contre les troupes de Peter Bosz. "Les grandes équipes et les grands joueurs doivent prouver que peu importe le match, l’adversaire et la compétition, ils montrent la même qualité sur le terrain., a confié le technicien belge.Sixième de Ligue 1, Monaco court après un succès en Coupe de France depuis 1991. Pour l'ancien entraîneur du Club Bruges, toutes les compétitions sont importantes, et il a affirmé sa volonté de faire l'histoire. "Pour moi, toutes les compétitions sont importantes, et je ne veux pas établir de hiérarchie entre les trois tableaux. Je suis ici pour gagner des choses, comme je l’ai fait à Genk ou à Bruges. Je veux faire le maximum avec les joueurs que j’ai à ma disposition. Mais je dois aussi penser au développement des jeunes joueurs. Je ne dois pas seulement gagner des matchs, mais aussi faire progresser ce groupe. Certains doivent jouer pour avoir leur chance au haut niveau. Il faut que j’arrive à switcher facilement d’un objectif à un autre., a jugé Clément.