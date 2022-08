Anthony Lopes face à la commission de discipline

Si l'Olympique Lyonnais a débuté la nouvelle saison de Ligue 1 par une victoire face à l'AC Ajaccio (2-1), il a bien failli subir les désastreuses conséquences du geste non-maitrisé d'Anthony Lopes. Le gardien de but des Gones est sorti n'importe comment face à un Mounaïm El-Idrissy qu'il a percuté de plein fouet, récoltant au passage un carton rouge logique. Le portier va avoir l'occasion de plaider sa propre cause ce mercredi.

Le gardien âgé de trente-et-un ans va se présenter ce mercredi après-midi devant la commission de discipline de la LFP. Ainsi que le confirme L’Équipe, le Portugais a décidé de se défendre seul. Même s'il a l'image d'un gardien trop impulsif et parfois capable de sorties dangereuses pour ses adversaires, Anthony Lopes n'a en réalité reçu qu'un seul et unique rouge durant toute sa carrière. Un point qu'il compte mettre en avant dans sa plaidoirie de défense.

La sanction la plus lourde qu'encourt le portier international peut atteindre trois matchs ferme. Si la commission de discipline de la LFP ne faisait pas preuve de clémence, Anthony Lopes pourrait alors manquer le déplacement des Lyonnais à Lorient (14 août) et celui à Reims quinze jours plus tard (28 août), sans oublier la rencontre du 19 août au Groupama Stadium contre Troyes.