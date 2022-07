Amicaux : Nantes battu, Auxerre gagne enfin

Petit couac pour les Canaris en démarrage de la préparation : les Nantais se sont inclinés devant Guingamp (0-1) à quatre minutes de la fin, sur un but de Livolant (86eme). Antoine Kombouaré a procédé à une totale revue d'effectif à la pause, alors qu'Alban Lafont, Nicolas Pallois et la recrue Moussa Sissoko étaient titulaires au coup d'envoi. Sous une chaleur accablante à La Baule, rien d'alarmant surtout que les Guingampais, eux, en étaient déjà à leur quatrième rencontre depuis la reprise.



A l'inverse, toutes les autres équipes de Ligue 1 qui étaient de sortie mercredi se sont imposées. C'est le cas notamment pour Ajaccio devant Niort (2-0) grâce à des buts de Gaëtan Courtet (18eme) et Cimignani (66eme), une première victoire pour les promus corses après la défaite devant Caen ce week-end (1-0). Angers a disposé de Cholet (2-1) sur des réalisations de Nabil Bentaleb (42eme) et Adrien Hunou buteur sur penalty en fin de match (83eme). Clermont, battu par Grenoble (1-0) dimanche, a ouvert son compteur de succès contre l'UNFP en l'emportant 4-2. avec un triplé du jeune Sofyan Chader (50eme, 78eme, 90eme+2).



Reims l'a emporté devant Lommel (1-2), Yunis Abdelhamid (64eme) puis Martin Adeline (75eme) renversant la vapeur. Enfin Auxerre s'est imposé dans le temps additionnel contre Orléans (3-2). Les buts de Quentin Bernard (34eme), Gaëtan Charbonnier (39eme) et Lassine Sinayoko (90eme) permettent à l'AJA de décrocher son premier succès après deux défaites face à Grenoble (1-2) et Amiens (2-3).