La prétendue short-list de l'Olympique de Marseille reste assez longue... Ces derniers jours, Gabriel Heinze, Leonardo Jardim, Rafael Benitez, Claude Puel et Laurent Blanc étaient cités comme les favoris à la succession de Rudi Garcia, décidé à quitter ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première, sept mois après avoir pourtant prolongé. Un nouveau technicien est donc attendu avec impatience sur le Vieux-Port, pour tenter de relancer le Champions Project de Frank McCourt, qui a pris du plomb dans l'aile en cet exercice 2018-2019. Or, un nouveau nom est venu s'ajouter aux prétendants, puisqu'André Villas-Boas a très probablement transmis son CV à Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta.

"C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser."

Sinon, pourquoi se contenterait-il d'une simple sortie médiatique, aussi élogieuse soit-elle ? "J’ai déjà été en contact avec Marseille en 2013 avant que je finisse par aller au Zenit Saint-Pétersbourg. C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club qui a gagné la Ligue des Champions. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision au sujet de Rudi Garcia. Le club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité", a clairement expliqué le technicien portugais.

Quelques années en amont, s'attacher les services de l'intéressé aurait été hors des possibilités financières pour l'OM. Mais celui-ci a sans doute été contraint de revoir ses prétentions à la baisse, la faute notamment à une chute évidente de sa cote sur le marché des coachs. Depuis novembre 2017 et une expérience d'un an en Chine, au Shanghai SIPG, celui qui avait été désigné comme le successeur de José Mourinho est resté au ban du football. Révélé au FC Porto, comme son mentor, Villas-Boas avait ensuite officié à Chelsea, à Tottenham puis au Zénith Saint-Pétersbourg. Le tout pour un palmarès finalement assez mince, un titre de champion en Russie et au Portugal, deux coupes nationales, et une Ligue Europa tout de même. Mais c'était en 2011, il y a presque une éternité à l'échelle du monde du ballon rond... L'OM portera-t-il un réel intérêt à cette candidature ?

Villas-Boas privilégie la Ligue 1 à la Premier League :