Le défi est immense. A la hauteur des attentes si souvent déçues ces dernières saisons à l’Olympique de Marseille. En ce sens, le profil d’André Villas-Boas incarne parfaitement les besoins du club phocéen. C’est un entraîneur qui possède une confiance inébranlable ce qui est primordial pour exister à l’OM. Et pour ne rien gâcher, le technicien portugais, discret sur le nom d’éventuelles recrues, s’est montré très clair en ce qui concerne les objectifs.

"On a un grand défi à relever, on doit tout faire pour arriver dans les trois premiers du championnat. Ça va être une longue saison avec de longues semaines sans Coupe d’Europe. Ça va nous donner le temps pour bien nous préparer. On va souffrir pour y arriver mais on en a la capacité", a-t-il glissé d’emblée.

"Quand j'arrive quelque part, je veux tout changer":

"Je suis un obsédé de l’organisation, je veux tout contrôler"

Sa mission sera d’abord de découvrir et de mettre en place un environnement qu’il veut parfaitement à son image. "Je suis un obsédé de l’organisation, je veux tout contrôler", dit-il ce qui induit des ajustements au sein de la Commanderie. Un lieu qui verra arriver tout un nouveau staff: "Leur présence n’était pas négociable. Certains clubs se sont fermés sur ce point mais je viens avec ce groupe qui a ma confiance. On aura peut-être un ajout important avec Ricardo Carvalho. J’ai discuté avec lui, c’est important pour notre staff de l’avoir. On pourra confirmer prochainement."

Les coulisses du premier jour d'André Villas-Boas à l'OM ⚪️ #WelcomeAVB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 28 mai 2019

Une première annonce de recrutement à venir qui en attend évidemment d’autres. "Il y a 2 ou 3 postes où on veut faire des achats", a-t-il lâché pour toute info. Mais cela cadre avec ce qu’a dit Jacques-Henri Eyraud avant lui à savoir que le nouveau projet va s’appuyer sur les jeunes. "On va tester les joueurs issus du centre de formation pour savoir qui pourra intégrer l’équipe première", ajoute d’ailleurs «AVB».

S’il va consulter, regarder, discuter pour ce qui est des recrues, il promet en revanche du beau jeu au Vélodrome la saison prochaine. "Les entraîneurs sont en mode survie et peut-être que la qualité du foot souffre de ça. Mais je ne suis pas un entraîneur de résultat ou défensif, je veux jouer au foot, un peu comme le slogan de l’OM droit au but", ajoute-t-il. Les supporters apprécieront les intentions.

Ils aimeront également la fin de son premier oral qui les concerne au premier point. "Quand il y a de la passion et de la pression, c’est mieux pour nous car on doit être responsables et répondre aux ambitions des supporters. On est très pros, méticuleux et on donne notre vie pour arriver à notre objectif. C’est ce que je peux dire aux supporters: «Je vais donner ma vie pour arriver à la meilleure place». Je pense qu’on va vivre une belle saison, je suis convaincu que l’équipe en est capable." Sur le papier, c’est très prometteur.

