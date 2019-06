Arrivé sur le banc breton en décembre dernier pour assurer l'intérim de Sabri Lamouchi, l'ancien entraîneur de la réserve du SRFC a emmené son équipe vers une saison historique avec un huitième de Ligue Europa et une victoire en Coupe de France contre le PSG, le premier trophée depuis 1971.

"C’est une très grande fierté de poursuivre ma mission au sein de l’effectif professionnel. Cette saison a été historique et riche en émotions. Je suis ravi de pouvoir m’inscrire dans le temps avec ce club qui représente énormément pour moi. Je remercie Olivier Létang et la famille Pinault pour la confiance accordée", a confié le technicien des Rouge et Noir dans le communiqué officiel du club.