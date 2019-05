Dans l’imaginaire marseillais, Luiz Gustavo fait figure de soldat à l’état d’esprit irréprochable qui, depuis son arrivée sur la Canebière à l’été 2017, a su s’imposer comme un cadre indispensable de l’effectif de Rudi Garcia. Au point même d’être désigné capitaine la saison dernière. Oui, mais justement, c’était la saison dernière et le Brésilien a perdu de sa superbe en même temps que l’Olympique de Marseille passait à côté de l’exercice qui s’achève sur un brutal, mais incontestable constat d’échec pour un club incapable de décrocher une qualification européenne…

L’ancien joueur du Bayern Munich refait à peine surface en cette fin de saison et, à la veille d’un Olympico dimanche, au Vélodrome (21 heures), qui peut surtout contrarier Lyon dans une course à la Ligue des champions à laquelle les Phocéens n’ont jamais su prétendre, il sait réaffirmer son amour des couleurs : "J’adore les supporters et le club. Je suis très content ici, mais je préfère plus parler du match qui arrive…, a-t-il lancé en conférence de presse, surtout soucieux de s’effacer derrière une institution malmenée et qui mérite mieux à ses yeux. On est un club très spécial, très grand en France, qui a besoin d’être plus respecté." Et quand on évoque la question de son avenir, Luiz Gustavo, sous contrat jusqu’en 2021, l’assure : "Je m’exprimerai plus tard…"

Sous contrat jusqu'en 2021

Un départ à 31 ans paraît d’autant plus envisageable dans un contexte annoncé de refonte de l’effectif marseillais que la question s’est déjà posée au cœur de la saison et correspond a priori au profond malaise, confirmé par son entraîneur sans en préciser la nature, qui a accablé le milieu de terrain. Et pour cause…

On apprend ainsi que l’international auriverde a raté un transfert sans doute très lucratif en Chine : "Oui j’ai eu une opportunité, pour laquelle j’ai travaillé toute ma vie, mais ça n’a pas été et j’ai préféré continuer ici, confirme-t-il. Maintenant, je me concentre sur l’OM. C’est du passé." Les supporters marseillais apprécieront… Même si le joueur se projette sur l’avenir incertain de son club.

"C’est le moment de commencer à assumer les choses pour la prochaine saison. Le président et le propriétaire vont décider des objectifs de ce club, prévient-il. C’est un club avec beaucoup d’exigence. Il faut réfléchir comment former un groupe avec du caractère car tous, et je dis bien tous (il insiste), on n’a pas fait les meilleurs choix cette saison." On ne sait pas si ce départ avorté pour l’Asie en fait partie…