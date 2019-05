A son retour à Guingamp en novembre dernier, à la place d’Antoine Kombouaré, Jocelyn Gourvennec avait signé pour un an et demi. Le minimum. Il restera moins que ça. A deux jours de la 38e et dernière journée de Ligue 1, qui verra l’En Avant se déplacer à Amiens, le club breton et son entraîneur ont annoncé mercredi la fin de leur collaboration, qui aura donc duré six mois et sera ponctuée, quoi qu’il arrive vendredi, d’une place de lanterne rouge synonyme de relégation en Ligue 2.

Communiqué Officiel Commun EAG / Jocelyn Gourvennec



➡ https://t.co/TKQk3DIpPj pic.twitter.com/WwfTs9Cnpm — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) May 22, 2019

"C’est toujours difficile de se remettre d’une déception comme celle que le club vient de vivre, indique l’EAG. Après avoir pris chacun le temps de la réflexion, mais après avoir surtout pris tout le temps nécessaire pour échanger sereinement et honnêtement, les deux parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le club remercie Jocelyn pour sa contribution inoubliable à son histoire récente, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Ce week-end, il voulait rester

"Le coach affirme quant à lui son attachement indéfectible à l’En Avant et remercie l’ensemble du club, son président, ses dirigeants, ses salariés, ses bénévoles et l’ensemble de ses supporters pour leurs témoignages de confiance et de soutien jamais démentis tout au long de sa présence au club, poursuit la formation costarmoricaine. Cette décision honnête pour les deux parties marque le départ de chacun vers un nouveau projet." A l’étage inférieur, au moins pour l’une d’elles.

Après le nul concédé contre Nîmes (2-2), ce week-end au Roudourou, Jocelyn Gourvennec avait pourtant affirmé vouloir rester. "Après, je veux que le projet soit clair et défini, avait-il confié à L’Equipe. J'aime savoir où je vais. J'ai envie d'aller au charbon mais il faut qu'on mette les choses à plat, qu'on fasse la bonne analyse de ce qui a marché et pas marché et qu'on se projette là-dessus." Il s’en va avec un bilan de 7 victoires en 32 matches, et une défaite aux tirs au but contre Strasbourg en finale de Coupe de la Ligue.

Gourvennec : "On va rebatailler pour remonter"