Les motifs de satisfaction sont rares depuis le début de l’été pour l’Olympique de Marseille. Autant en coulisses, où les dirigeants phocéens peinent à boucler les différents dossiers du mercato, que sur le terrain, où les troupes d’André Villas-Boas ont affiché un visage pour le moins inquiétant comme en attestent la défaite (1-0) concédée face à Accrington Stanley, modeste pensionnaire de D3 anglaise, ou la claque (4-0) reçue dimanche face aux Glasgow Rangers.

Une victoire face à Bordeaux, fut-elle en amical, est donc toujours bonne à prendre. Et les Marseillais peuvent d’autant plus savourer ce succès face à l’ennemi girondin qu’il a été obtenu après avoir pourtant concédé l’ouverture du score peu avant la pause, Pablo profitant d’une absence de Duje Caleta-Car au marquage pour tromper Steve Mandanda (40e). Mais deux coups de patte de Dimitri Payet en six minutes, peu après le retour des vestiaires (52e, 58e), auront suffi à changer la face du match.

Germain et Amavi à la peine

Après une première période insipide, marquée par une chaleur écrasante, les Marseillais auront eu le mérite d'élever leur niveau de jeu après la pause, ce qui suffisait au bonheur d'André Villas-Boas. "La victoire est importante pour la confiance dans notre travail. J'ai dit aux joueurs que j'étais content de leur prestation. Ils ont joué au foot avec courage, ça me plaît, aux Rangers le résultat était négatif mais la prestation aussi, mais aujourd'hui non", a apprécié le technicien portugais dans des propos rapportés par RMC Sport.

Ce succès décroché à Washington, théâtre des EA Ligue 1 Games, un tournoi de pré-saison organisé pour promouvoir le foot français aux Etats-Unis, ne suffira évidemment pas à masquer les manques criants de cet OM. Devant, il y a toujours autant urgence concernant le poste d’avant-centre, Valère Germain ayant en effet erré comme une âme en peine, et en défense, si Duje Caleta-Car est fautif sur le but bordelais, c’est bien la prestation de Jordan Amavi dans le couloir gauche qui est le plus inquiétant.

Tout aussi transparent en première période, Dimitri Payet aura quant à lui sauvé son match en à peine plus de cinq minutes. Et eu le mérite, donc, de redonner le sourire aux Phocéens. A confirmer dimanche, l’OM devant retrouver Saint-Etienne, qui l’avait emporté un peu plus tôt face à Montpellier (4-2), tandis que Bordeaux affrontera le MHSC.