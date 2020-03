Thauvin, un petit tour…

Il en avait enfin terminé. Après six mois d’absence en raison d’une opération à la cheville droite, Florian Thauvin a fait son grand retour à la compétition le 8 mars dernier, effectuant son entrée sur la pelouse du Vélodrome à la 80eme minute de ce match nul finalement concédé par l’OM face à Amiens (2-2), alors que les hommes d’André Villas-Boas menaient 2-0 lorsqu’il a remplacé Dimitri Payet… "Très heureux d’avoir enfin pu retrouver les terrains ce soir… malgré une fin de match frustrante. Un rappel qu’il ne faudra rien lâcher jusqu’à la fin de la saison", avait ensuite tweeté le champion du monde 2018.



"C'est déjà bien qu'il ait joué 15 minutes. Après, on va monter petit à petit. Pas comme titulaire pour les deux prochains matchs. Mais après la trêve, il sera totalement prêt", espérait alors son entraîneur portugais. Sauf que depuis, l’épidémie de coronavirus est passée par là, et qu’une bonne partie de la société est désormais à l’arrêt. Pour s’occuper, "FloTov" a, comme beaucoup de footballeurs, relevé le "Stay At Home Challenge", montrant sa justesse technique en jonglant facilement avec un rouleau de papier toilette.

Mais il s’interroge aussi, forcément, sur son avenir. Régulièrement annoncé sur le départ, l’ancien Bastiais a vu sa valeur marchande diminuer, notamment en raison de sa longue indisponibilité mais aussi parce que son contrat avec le club marseillais prend fin l’an prochain. Et une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour. D’après RMC, l’entourage du joueur estimerait ainsi que "son cas personnel a été très mal géré par la direction", particulièrement en ce qui concerne son opération. Il pourrait ensuite "terminer son aventure marseillaise sur une Ligue des champions et donc partir libre en juin 2021", apprend-on encore.