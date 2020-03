Steve Mandanda, 35 ans et des records

Steve Mandanda fête ce samedi son 35eme anniversaire. Un âge qui fait de lui le joueur le plus âgé de l'effectif marseillais. Un effectif qu'il connaît par cœur pour y avoir passé 12 des 13 dernières saisons. Une longévité rare dans le championnat de France et encore plus du côté du Vélodrome. Dans une formation qui a l'habitude d'alterner épopées et crises internes, rester aussi longtemps est un petit miracle. Le joueur le plus capé de l'histoire olympienne l'avait avoué dans une interview. « Je réalise pas totalement. Peut-etre parce que je suis encore en activité, je suis encore à fond dedans. Quand on m'en parle et quand je vois les joueurs qui sont passés ici, c'est une grande fierté de porter ce record parce que ce n'est pas simple de jouer autant d'années à Marseille. Je suis content et fier de ça. ». Dans un club réputé pour son instabilité chronique, le seul Steve Mandanda a connu neuf entraîneurs, quatre présidents et beaucoup d'attaquants qui ont déçu. Une trajectoire unique qui lui a permis de se distinguer.

Dans l'histoire de la Ligue 1, seuls deux joueurs ont fait mieux que lui en terme de longévité

Grâce à sa fidélité, le joueur formé au Havre a tout connu sur la Canebière. Du titre de champion de France à une saison 2015-2016 terminé à la 13eme place en passant par la finale de la Ligue Europa en 2018. Même s'il n'a pas toujours au top, il a su garder le cap pour maintenir le navire marseillais à flot. Un dévouement qui lui a permis de revenir même après une saison 2016-2017 compliquée du côté de Crystal Palace. A son retour, il avait perdu son brassard de capitaine mais pas son aura. Un impact qui est gravé dans le marbre. Dans la riche histoire de l'OM, aucun joueur n'a été utilisé plus que lui. Un record qui tient aussi sur la scène internationale. Mieux. Dans l'histoire de la Ligue 1, seuls Jean-Luc Ettori et Claude Puel ont joué plus de matchs pour un seul et unique club. Car à Marseille, Steve Mandanda pèse 549 matchs dont 423 de championnat. Un nombre qui pourrait atteindre des sommets encore plus hauts si l'année de contrat qui lui reste est accompagnée d'une prolongation.

Un record aux trophées UNFP

Champion de France, triple vainqueur de la Coupe de la Ligue et deux fois du Trophée des Champion, le champion du Monde 2018 a été impliqué dans tous les titres nationaux remportés par l'OM au XXIe siècle. Barré par Hugo Lloris en équipe de France, le portier a toujours tout donné pour son club. Une implication qui a permis au numéro 30 marseillais de remporter le trophée UNFP du meilleur gardien de la saison de Ligue 1 à cinq reprises. Un record. Cette année, après quelques périodes difficiles, il montre l'exemple et joue un rôle clé dans l'actuelle deuxième place marseillaise. Revenu à son meilleur niveau, le natif de Kinshasa confirme que malgré son âge, il faut toujours compter sur lui.