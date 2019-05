Romeyer incapable de retenir Gasset ?

Dans la foulée de la deuxième moitié de la saison précédente, l'AS Saint-Etienne a confirmé au cours des derniers mois son retour au premier plan à l'échelle nationale. Samedi soir, en disposant (3-0) de l'OGC Nice lors de la 37e journée de Ligue 1, les Verts ont même réussi à valider leur qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Et le grand artisan de ce renouveau n'est autre que Jean-Louis Gasset, débarqué dans l'organigramme en novembre 2017, et qui est progressivement parvenu à se mettre tout le peuple stéphanois dans la poche, ainsi qu'à faire l'unanimité auprès de son groupe.

Mais, d'après les dernières informations de L'Equipe, ça ne suffira pas à faire rester l'ancien adjoint de Laurent Blanc... En effet, le technicien de 65 ans aurait d'ores et déjà décidé de ne pas poursuivre l'aventure à l'horizon 2019-2020, au grand dam de son vestiaire, de Bernard Caïazzo, et surtout des supporters. Mais pourquoi diable le Montpelliérain de naissance refuserait-il de poursuivre sa mission ? Roland Romeyer semble détenir les clefs de ce mystère. En effet, le président du directoire aurait provoqué le courroux de son coach à plusieurs reprises au cours des derniers mois, autour de la politique sportive essentiellement. Les deux hommes ne nourrissent vraisemblablement par les mêmes ambitions, et la frilosité du dirigeant serait un véritable frein pour espérer une vraie progression de l'ASSE.

Pour exemple, le prometteur William Saliba devrait être vendu cet été, alors que Thimothée Kolodziejczak ne devrait lui pas être conservé. Des décisions qui vont à l'encontre des desseins de Jean-Louis Gasset, lequel peut s'appuyer sur le soutien du président du conseil de surveillance, mais ce dernier laisse désormais la main à son acolyte lorsqu'ils s'agit de prendre les décisions en première ligne. Ce qui ne permet évidemment pas d'effacer, encore une fois, des divergences de points de vue visiblement néfastes à l'institution, et qui semblent gangrener le club depuis de trop nombreuses années. Les Foréziens en seront-ils encore victimes cet été ? Une réunion, celle de la dernière chance, serait prévue lundi dans le but de retenir le coach, dont l'avenir semble aussi lié à ceux de cadres comme Mathieu Debuchy ou Yann M'Vila. S'il ne parvient pas à retenir Jean-Louis Gasset, donc à lui offrir force garanties, Roland Romeyer devrait se retrouver en position très inconfortable face aux supporters...