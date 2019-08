Ratcliffe présente le projet niçois

Depuis lundi soir, l'OGC Nice a un fort accent anglais. Et celui-ci s'est matérialisé ce mardi avec la voix de Bob Ratcliffe, le président d'Ineos football. Le frère de Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, nouveau propriétaire du Gym, a dévoilé la stratégie des nouveaux patrons des Aiglons. Qui ont choisi Nice pour le climat, plus clément que celui du nord de l'Angleterre, mais aussi pour son public, son histoire et ses infrastructures, dont l'Allianz-Riviera ("Bâtir un nouveau stade, c'est 10 ans de votre vie", a expliqué Bob Ratcliffe).

Pour le reste, voilà comment le président d'Ineos football résume sa stratégie. "Notre projet est de devenir d'ici 3 à 5 ans un club qui joue régulièrement la Coupe d'Europe, qui peut arriver au niveau européen et y rester, explique Ratcliffe. On va travailler dur pour établir un sens de l’excellence dans tout le secteur sportif, dans le coaching, le centre de formation, le scouting… Et on va travailler dur aussi dans le secteur commercial, le merchandising, la diffusion."

Les nouveaux patrons niçois ont une ligne de conduite, et des envies à moyens termes. Mais ils se montrent prudents au niveau des annonces: pas d'objectif de résultat à très court terme, pas de montant annoncé pour l'enveloppe de recrutement. "On ne va pas promettre la Ligue des champions pour cette saison, ou pour celle d'après, prévient ainsi Ratcliffe. Notre but est d'être en Ligue des champions dans 3 ou 5 ans. (...) Nous pensons que la Ligue 1 est sous-évaluée. Il y a des grands clubs en Ligue 1, comme le PSG, Lyon, et, je vais le dire prudemment parce que ce sont nos voisins, Marseille. Plus il y aura de grands clubs en Ligue 1, mieux ce sera."

Pour se rapprocher du top niveau français, Nice va recruter, bien sûr. Mais pas seulement. "On n’atteindra pas le succès juste en investissant de l’argent. C’est la dernière chose qu’on va faire, se dépêcher à dépenser de l’argent, prévient Ratcliffe. Nous voulons bâtir. (...) Ce qui a fait d’Ineos une compagnie florissante (60 milliards de dollars de revenus en 2017, ndlr) est sa capacité à créer de la valeur. Il faut développer le club dans l’aspect commercial et pas dans l’aspect sportif."

La stratégie de recrutement se rapprochera plus de celle de Lille, par exemple, que de celle de l'OM. "Si nous voulons avoir du succès, c'est important d'investir dans de jeunes joueurs, annonce ainsi clairement le nouveau dirigeant niçois. Nous n'allons pas être le club qui va acheter des joueurs de 27 ou 28 ans. Mais on aura aussi besoin d'expérience. J'ai passé trois heures la semaine dernière avec Dante. Il est arrivé du Brésil à 20 ans, maintenant il parle quatre langues, c'est un exemple. C'est extrêmement important pour les jeunes joueurs d'avoir ce genre de modèles. Ce sera notre approche."

En attendant l'arrivée tant attendue des recrues (Claude-Maurice, Ounas, Dolberg...) d'ici la fin du mercato lundi prochain, Bob Ratcliffe a confirmé Patrick Vieira dans ses fonctions. "Il fait partie de notre projet, c'est un élément clé. Ce qui est important pour nous, c'est la façon dont il travaille avec les jeunes. Or, je le rappelle, nous voulons investir dans des jeunes de grande qualité." En revanche, le retour aux manettes du duo formé par Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier doit encore être confirmé. "Je les ai rencontrés, confie Ratcliffe. Ce qu’ils ont fait à Nice entre 2011 et 2019 est impressionnant. On va prendre une décision rapidement." Histoire de mettre en route le projet le plus vite possible.