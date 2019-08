Nice sous pavillon anglais

"Nous sommes profondément ravis de conclure l’acquisition de l’OGC Nice. Le chemin a été long pour en arriver là, mais nous étions déterminés à finaliser le rachat du club". C’est ce lundi soir que club azuréen a été officiellement racheté par Ineos, l’entreprise de chimie détenue par Jim Ratcliffe, présenté comme l’homme le plus riche du Royaume-Uni.

Le milliardaire britannique a attendu près de six mois pour prendre les rênes du Gym. Les quatre investisseurs sino-américains, d’abord peu intéressés, ont accepté de céder le club niçois le 3 juin, contre 100 millions d’euros, mais la DNCG a donné son feu vert le 31 juillet et la décision favorable de l’autorité de la concurrence n'a été formulée que mercredi dernier.

Un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes

Soudainement, le club entraîné par Patrick Vieira va entrer dans une nouvelle dimension. L’investissement d’Ineos va permettre aux Aiglons de recruter des joueurs de premier plan, comme Kasper Dolberg (Ajax) et Adam Ounas (Napoli), dont les arrivées seraient déjà programmées, selon Nice-Matin. D’autres renforts sont attendus avant le 2 septembre et la fin du mercato estival.

"Nous avons analysé de nombreux clubs, selon notre vision du business chez Ineos – en termes de valeur et de potentiel – et l’OGC Nice répond positivement à ces critères. Avec un investissement raisonnable et mesuré, nous voulons faire de l’OGC Nice un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes. Et surtout capable d’y performer", promet ainsi Jim Ratcliffe. Ce dernier a racheté Lausanne en 2017 mais le club suisse n'est jamais parvenu à se développer.