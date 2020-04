Rafael raconte son confinement

Dans un entretien accordé au Progrès, Rafael a détaillé son confinement. Le joueur lyonnais suit les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en jouant à la console. "Je suis en famille, en appartement avec un peu de place pour pouvoir jouer avec les enfants. On a la chance aussi de pouvoir prendre le soleil dehors. Mais c’est difficile parfois, parce que mon fils de 6 ans voudrait toujours jouer au foot. Les enfants font plus d’exercices et devoirs que quand ils vont à l’école, et je passe beaucoup plus de temps à suivre ça avec eux", a d'abord confié l'ancien défenseur de Manchester United.

Rafael, tireur d'élite

Mais Rafael a d'autres hobbies. En plus de faire un peu de culturisme pour garder la forme, le Lyonnais se rêve champion d'Esport. C'est sur le célèbre jeu de tir Call of Duty que l'ancien Red Devil teste ses réflexes. "Je m’entretiens aussi en faisant du sport, de la musculation, j’ai improvisé un petit espace dans le salon. Je joue aussi à la PlayStation en ligne avec mon frère, Fabio, qui est à Nantes, surtout à Call of Duty.". Annoncé partant l'hiver dernier, Rafael est finalement resté à Lyon.