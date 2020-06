Si Edinson Cavani semble proche de la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain - son contrat expire dans quelques jours et il n'a toujours pas prolongé -, l'Uruguayen restera une légende dans l'histoire du club. Dans un entretien diffusé par le club sur ses réseaux officiels, le numéro 9 du PSG a été invité à choisir son plus beau but dans son chapitre parisien. Et il n'a pas hésité longtemps.

Souvenir de Classique...



"Mon but préféré ? Il y en a eu plusieurs qui étaient très beaux. Mais je pense que celui contre l’OM était le plus significatif, s'est remémoré le Matador. Pas seulement pour moi, mais pour le scénario, pour les fans. On a vu les images des célébrations ici à Paris, dans les bars… C’est le but qui m’a laissé une saveur particulière, celui qui reste dans la tête et pour lequel on se dit 'Oui, c’est celui-ci mon plus beau but' (rires)".

Mauro Icardi a convaincu le PSG :