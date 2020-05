Mauro Icardi a convaincu les dirigeants parisiens de miser sur lui pour de bon ! Prêté cette saison par l'Inter Milan au PSG, l'attaquant international argentin a vu son option d'achat être levée officiellement ce dimanche. Une option d'achat en dessous de ce qu'attendait dans un premier temps le club intériste si l'on en croit les médias français et italiens. Paris et l'Inter auraient trouvé un accord à hauteur de 50 M€ plus 5 M€ de bonus.



Dans la foulée, Mauro Icardi a paraphé un bail de 4 ans avec le club de la Capitale, soit jusqu'à l'été 2024. Une signature qui confirme de plus en plus le départ à venir d'Edinson Cavani, en fin de contrat dans un mois. Il faut dire que le buteur de 27 ans a séduit pour sa première saison dans la capitale. Sportivement, l'Argentin a empilé les buts avec une grande régularité - surtout en première partie de saison - cumulant un total de 20 réalisations en 31 apparitions toutes compétitions confondues.

Il a aussi affiché une belle complicité technique avec les autres stars offensives du club, Kylian Mbappé et Neymar en tête. Socialement, l'attaquant semble s'être parfaitement acclimaté à la Capitale et à l'Hexagone. Son souhait de rester à Paris s'est confirmé ces dernières semaines. Icardi avait été le dernier renfort du mercato estival du PSG, il y a un an, venant conclure un été plutôt fructueux pour le club de la capitale. Il en sera la première recrue officielle cette année.

Communiqué du PSG



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan.

L’international argentin (8 sélections), qui possède également la nationalité italienne, est donc désormais lié au Club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.

Seizième joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain, le natif de Rosario a disputé 31 matches avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, remportant le titre de champion de France et affichant un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives.