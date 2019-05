PSG : Arthroscopie confirmée pour Thiago Silva

L'opération à laquelle Thiago Silva, le défenseur et capitaine du PSG, a été soumis mardi, à Paris, est confirmée par le club de la capitale sur son compte Twitter.

L'international brésilien, dont la participation à la Copa America (14 juin-7 juillet) est remise en cause, "a subi lundi une arthroscopie de son genou par l’équipe chirurgicale de la Pitié Salpêtrière". Les champions de France évoquent ainsi une opération qui "s'est bien déroulée" et un début des "soins ce jour". 'O Monstro' souffre d'une lésion au genou droit, contractée lors de la déroute des Parisiens face à Lille (5-1) le 14 avril, et ne rejouera pas cette saison avec son club. Son indisponibilité pourrait être comprise entre 4 et 6 semaines, selon Le Parisien.