Ancien Barcelonais et formé à La Masia, Cesc Fabregas a été convié à évoquer Neymar, que le Barça rêve toujours de faire revenir au Camp Nou. Pour l'Espagnol, l'enfant prodigue doit revenir en Catalogne, lui qui est d'une race spéciale de joueurs. Fabregas le compare même à l'illustre Ronaldinho : "Neymar est une valeur sûre, il a des qualités du niveau de celles de Ronaldinho. C'est une superstar qui fait la différence quand il veut. Cela fait un moment que je n'ai pas joué avec lui et il nous a récemment tué en deux matchs avec le PSG. [Lionel Messi], Luis [Suarez] et les autres ont aimé l'avoir dans l'équipe parce qu'à tout moment, il pouvait vous aider ou dribbler, ce qui est difficile dans les matches serrés", a déclaré le milieu monégasque lors d'un Live Instagram.

"Neymar est comme un enfant"



Parfois tancé par ses détracteurs pour son attitude sur le terrain, Neymar a été défendu par Fabregas, qui le voit devenir le meilleur joueur du monde : "C'est un bon garçon. Il a tout pour être le meilleur. En dehors du terrain, c'est un très bon gars. Il est comme un enfant; il est toujours heureux et aime la vie.''