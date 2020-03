Pajot, la bonne pioche de Metz ?

"Le joueur le plus gentil de France"

Un retour marquant. Suspendu lors des deux journées précédentes, Vincent Pajot a effectué son retour samedi soir à Amiens , où il a délivré une passe décisive à Farid Boulaya, auteur de l’unique but de cette victoire messine d’une superbe frappe en lucarne (0-1, 26e), et aussi fini meilleur intercepteur de cette 27journée de Ligue 1, en chipant trois ballons durant la rencontre, sa première depuis trois semaines.Prêté par Angers à Metz lors du mercato hivernal,, et participé, notamment avec l’autre recrue hivernale, le défenseur franco-tunisien Dylan Bronn, au redressement du club, actuel 15du classement. En six matchs de championnat, il n’a connu la défaite qu’une seule fois, lors de la réception de Bordeaux (1-2), contre qui il n’aura joué que 7 minutes, le temps de se faire expulser après l’ouverture du score d’Ibrahima Niane.



Un carton rouge qui avait déclenché la colère de son coach, Vincent Hognon. "Il va pour jouer le ballon et ne maîtrise pas son geste, regrettait-il en conférence de presse. C’est dommage, car c’est le joueur le plus gentil de France. Ce qui me gêne, c’est qu’il y a un problème d’uniformité. Mercredi, il a été victime d’un tacle bien pire que celui-là (de la part du Montpelliérain Arnaud Souquet, ndlr) et son adversaire ne s’en est sorti qu’avec un jaune."





Logiquement à court de rythme dans les dernières minutes samedi à la Licorne, Pajot, peu utilisé à Angers, va maintenant devoir continuer à monter en puissance, alors qu’un mois de mars décisif attend le FC Metz, avec trois affrontements face à des concurrents directs pour le maintien (Nîmes, Toulouse et Brest). "On a montré de belles valeurs et on a été récompensé de nos efforts. On a pu être un peu plus poussifs en deuxième mi-temps mais on n’a pas encaissé de but et c’était aussi un objectif, appréciait-il en Picardie pour le Républicain Lorrain, avant de se projeter sur la suite. On va savourer, mais on a encore un match important contre Nîmes. Il ne faut pas s’arrêter là. Tout peut aller très vite."