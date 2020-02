Ligue 1 : Metz et un Oukidja impérial s'imposent à Amiens

Un but inscrit par l'international algérien Farid Boulaya à la 26eme minute aura suffi au bonheur de Metz ce samedi (0-1). Cette victoire à Amiens permet aux hommes de Vincent Hognon de s'éloigner de la zone rouge et de prendre neuf points d'avance sur leur adversaire du soir. Les Picards n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre en 2020.

Metz était venu pour gagner

​Le début de rencontre ne laissait planer aucun doute sur les intentions des coéquipiers de Kevin N'Doram : les Grenats étaient venus en Picardie pour remporter les trois points. Le premier Lorrain à se mettre en évidence était Ibrahima Niane. Titulaire en pointe à la place du capitaine Habib Diallo, suspendu, l'attaquant sénégalais était le premier à tester un vigilant Régis Gurtner sur un centre de Thomas Delaine (10eme). Thierry Ambrose, l'attaquant prêté par Manchester City, mettait également la défense amiénoise à contribution en prenant Aurélien Chedjou de vitesse, et s'écroulait suite au retour du défenseur camerounais. Intervention régulière de l'ancien Lillois, selon M. Johan Hamel (20eme). Ce n'était que partie remise : suite à une faute de Nicholas Opoku, Farid Boulaya obtenait un coup franc. L'attaquant algérien s'y prenait à deux fois pour tromper Régis Gurtner, d'une somptueuse balle lobée du droit sur sa seconde tentative (0-1, 26eme).

Oukidja plus fort que Diabaté et Konaté​

C'est là qu'allait débuter le show Alexandre Oukidja : l'international algérien s'imposait d'abord sur une terrible frappe de Fousseni Diabaté, mis sur orbite dans la surface par Gaël Kakuta (33eme), puis multipliait les interventions judicieuses devant Juan Ferney Otero (45eme), Gaël Kakuta (55eme), Moussa Konaté (66eme) et Aurélien Chedjou (89eme). La dernière grosse opportunité du match, sur une combinaison entre Isaac Mbenza et Konaté, ne sourira pas davantage à l'attaquant international sénégalais, dont la frappe du gauche se dirigeait vers la lucarne mais était sortie par Alexandre Oukidja (84eme). Ibrahima Niane n'aura pas à regretter son tir arrêté de la main ferme de Régis Gurtner en milieu de seconde période (65eme) : les Grenats ramènent les 3 points à la maison. Ce succès permet aux coéquipiers de Fabien Centonze de remporter leur premier succès en Ligue 1, depuis le 2 février contre Saint-Étienne (3-1). Amiens et Luka Elsner alignent un 17eme match consécutif sans victoire en Ligue 1 et sont bloqués à la 19eme place, avec 22 points. Metz est quinzième avec 31 points, en attendant le résultat de Saint-Étienne dans le derby du Rhône, demain au Groupama Stadium (21h).