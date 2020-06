Omar da Fonseca : "On aurait aimé voir Thiago Silva plus viril"

Le PSG a-t-il raison de ne pas prolonger Thiago Silva, son capitaine de 35 ans ?

Dans la vie, tout est cyclique. On ne peut pas seulement juger sur un paramètre dans le foot. Pour Thiago Silva, on peut longtemps discuter de la situation mais on ne peut pas remettre en question le joueur qu'il est ou qu'il a été. Il a souvent été critiqué car c'est un joueur plus sensuel que teigneux ! On ne peut pas le mettre dans la même catégorie que Sergio Ramos ou Diego Godin. Thiago Silva, c'est le Franz Beckenbauer moderne. Au Paris Saint-Germain, il a beaucoup apporté. Avoir jouer en Italie, d'être en sélection brésilienne... Au moment de sa venue au PSG, il avait une carte de visite !

Néanmoins, sur des situations de matchs spécifiques, on aurait aimé autre chose de sa part : de la mauvaise haleine, de la barbe... J'avais un entraîneur qui me disait : "Le défenseur central de mon équipe, hors de question qu'il se lave les dents trois jours avant le match ! Pas question d'avoir un joueur qui se rase... Et il doit boire beaucoup de café ou du cognac !"

Tout à l'heure, je parlais de sensualité. Mais parfois, on aurait voulu que Thiago Silva se déguise en Sergio Ramos. Pas en joueur violent mais en homme plus viril, âpre. Des aptitudes que son poste réclame ! Combien de fois contre le Barça, il a mis le cul au point de penalty (sic). J'avais envie qu'il sorte mettre un taquet à Neymar. Cela fait partie du match, quand Paris prend le 4ème, le 5ème but... Il faut aussi parler de sa valorisation. Il représente un statut et un salaire. Paris doit avoir une vision à long terme...

Est-il finalement le meilleur défenseur de l'histoire du club ?

J'ai envie de dire oui. A qui pourrait-on le comparer ? Mario Yepes ? Alain Roche ? Même si j'aurai toujours cette impression qu'il lui aura manqué quelque chose... Alors évidemment, contre Dijon ou Toulouse, il sublime le match avec ses qualités. Il aurait presque pu jouer numéro 10... Mais je dis oui.

D’après toi, le club parisien doit-il recruter en défense centrale ou faire confiance au quatuor Marquinhos-Kimpembe-Diallo-Kehrer ?

Kehrer, non. Diallo... Je ne sais pas. Il est encore dans l'inconnu. Kimpembe, c'est le nettoyeur. Pour Marquinhos, il lui manque cet aspect purement athlétique. Il ne fait pas peur à l'adversaire. Il faut pour Paris trouver un Van Dijk, un Koulibaly. Paris doit faire venir le Thiago Silva d'il y a 8 ans ou le Ramos de l'époque de Séville. Au PSG, on ne peut pas se consoler en faisant venir une recrue. Il faut faire venir un renfort. Il faut trouver un joueur qui fasse l'unanimité et ne pas se contenter de Marquinhos-Kimpembe dans l'axe.

Qui d’ailleurs doit récupérer le brassard de capitaine selon toi ? Marquinhos ?

Alors, déjà, je veux Marquinhos en défense central et surtout pas milieu de terrain. Le voir en 6, ça me... (il s'arrête). Et Neymar, il veut être capitaine ? S'il reste cet été, il faut lui donner le brassard.