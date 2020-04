OM : Pape Diouf, un président qui a brillé au Mercato

Décédé ce mardi, Pape Diouf a marqué l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Son apport à la présidence olympienne a été aussi important sur le terrain qu'en dehors. Charismatique et passionné, il avait su faire l'unanimité au sein de son club mais aussi du championnat de France. L'ancien journaliste avait convaincu ses supporters en prenant des décisions fortes, notamment l'envoi d'une équipe de jeunes pour le Clasico au Parc des Princes. Mais c'est aussi en recrutant des joueurs de renom que son impact a été important. Malgré l'absence de titre, Pape Diouf avait remis son club sur la scène européenne grâce des transferts qui ont marqué les esprits. Petit tour d'horizon des meilleures recrues marseillaises de l'ère Diouf.



Pape Diouf a su faire des affaires. Malgré des moyens parfois limités, l'OM a attiré des grands noms entre 2005 et 2009. Dès le premier Mercato de son nouveau président, le club olympien a enregistré les arrivées de Mamadou Niang, Lorik Cana ou Franck Ribéry. Le premier a marqué 100 buts sous le maillot marseillais, le deuxième a joué quatre saisons pleines sur la Canebière et le troisième a été revendu 30 millions plus cher deux saisons plus tard. Le genre de transfert qui a permis d'assainir les comptes du club phocéen. Une fois cette mission remplie, des opérations plus coûteuses ont pu être réalisées, mais une seule à dépasser les 10 millions d'euros : l'arrivée d'Hatem Ben Arfa en provenance de Lyon en 2008 (12 millions). D'autres transferts ont approché cette barre symbolique. Bakary Koné et Djibril Cissé ont notamment été achetés pour 9 millions d'euros.

Un joueur actuel a été recruté par Pape Diouf !

. Trois des dix joueurs les plus capés de l'histoire marseillaise ont été recrutés sous sa présidence. Steve Mandanda, le numéro 1 de cette liste est arrivé en prêt du Havre en 2007. Un an plus tard, il s'est engagé pour une aventure qui dure encore aujourd'hui.Petit Vélo pèse 330 matchs avec le maillot de l'OM. Benoît Cheyrou a aussi passé la majeure partie de sa carrière dans la cité phocéenne. Acheté en 2007 à Auxerre, le milieu de terrain a passé sept saisons au stade Vélodrome pour un total dépassant les 300 rencontres. Dans un autre registre, c'est également durant le quinquennat de Pape Diouf qu'Andre Ayew est passé professionnel.Mais il n'y a pas qu'au niveau des joueurs que Pape Diouf a eu de bonnes idées. Il a nommé tour à tour Eric Gerets et Didier Deschamps au poste d'entraîneur de l'OM. Deux hommes qui ont enthousiasmé le stade Vélodrome.