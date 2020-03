L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf, vient de décéder au Sénégal. Il avait été atteint par le coronavirus. C’est une bien triste nouvelle qui émane ce mardi soir du Sénégal. Pape Diouf, l’ancien homme fort de l’Olympique de Marseille, s’est éteint. A l’âge de 68 ans, il n’a pas pu résister au covid-19, contracté il y a de cela quelques jours. Alors qu’il était sur le point d’être rapatrié en France pour bénéficier d’une meilleure prise en charge, il a malheureusement rendu son dernier soupir.

Diouf avait été président de l’OM pendant quatre ans. C’est sous sa direction que le club phocéen a retrouvé le devant de la scène, manquant de peu la conquête du titre de champion lors de sa dernière année au Vélodrome. Il faisait aussi partie des personnages les plus importants et les plus influents de la Ligue 1.

Avant de devenir président, Diouf a œuvré en tant que journaliste et aussi agent de joueurs. Il était connu dans le paysage du football français depuis de très longues années. Ce natif du Tchad était aussi réputé pour son sens aigu de la repartie, avec quelques formules et expressions restées célèbres. Il s’était retiré du football après son passage à Marseille. Mais son retour dans l’ombre n’a en rien altéré sa popularité et les nombreux hommages qui se succèdent depuis l’annonce de sa disparition en témoignent largement.