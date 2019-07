OM, naufrage à Glasgow

Après une courte victoire sur la réserve de Stoke City (1-0) et un premier avertissement sans frais face à Accrington (1-2), modeste pensionnaire de troisième division anglaise, l’OM se devait de hausser le ton contre les Glasgow Rangers, ce dimanche, histoire de clore son stage outre-Manche sur une bonne note. Las pour les hommes d’André Villas-Boas, cette troisième sortie estivale a tourné à la catastrophe. Confrontés à de fringants Ecossais, les Marseillais ont littéralement sombré à quatre semaines de la reprise du championnat.

Pourtant les Olympiens se présentaient dans un onze type ou presque ce jour sur la pelouse de l’Ibrox Stadium. Très incertain car touché à une cuisse depuis une dizaine de jours, Mandanda prenait bel et bien place dans le but, avec pour arrière-garde les Sakai, Kamara, Caleta-Car et Amavi. Sanson, Luiz Gustavo et Strootman composaient eux la base d’un dispositif en 4-3-3 adopté depuis ses débuts par le nouvel entraîneur de l’OM – un dispositif dans lequel ses joueurs se sentent bien, claironne le Portugais. Seulement Germain, Payet et Thauvin se sont révélés quasi inoffensifs devant l’équipe dirigée par Steven Gerrard.

Pire encore, le dernier s’est blessé – sérieusement a priori – en se tordant la cheville droite sur un appui. Ainsi sorti du match dès la 23e minute, sans pouvoir poser le pied à terre, Thauvin n’a pu que constater par la suite le naufrage des siens, lesquels avaient déjà failli à la 17e minute, surpris alors par Candeias. Ce même joueur y est allé de son doublé avant la pause (42e). Puis Goldson (62e) et Defoe (74e) ont enfoncé le clou en profitant des largesses de la défense phocéenne. André Villas-Boas a du pain sur la planche d’ici la reprise de la L1. Dans cinq jours, son équipe a rendez-vous avec Bordeaux du côté de Washington, dans le cadre d’un tournoi amical qui permettra également à l’OM de se frotter à Saint-Etienne ou Montpellier. De vrais tests en perspective.

Le onze marseillais au fil du match:

Mandanda - Sakai (Lihadji, 56e), Kamara (Perrin, 82e), Caleta-Car (Sertic, 56e), Amavi (Rocchia, 62e) - Gustavo, Sanson (Khetir, 82e), Strootman (Khaoui, 56e) - Thauvin (Sarr, 23e ; puis Abdallah Mohamed, 82e), Germain (Ake, 62e), Payet (Nkounkou, 82e).